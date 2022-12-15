«Якобы падающий торт»: организатор свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой рассказала, как проходила подготовка к торжеству

Недавно состоялась свадьба блогера Оксаны Самойловой и исполнителя Джигана. Знаменитости отмечали 10-летие со дня настоящего бракосочетания.
Торжество проходило в режиме прямого эфира. А еще на празднике огромный торт звезд почти развалился на глазах у гостей и виновников торжества. Но оказалось, это сделали специально организаторы свадьбы.
«Мы подготовили для супругов якобы падающий торт. Заранее сделали тележку, которая в определенный момент складывается и создает эффект, что он заваливается. Но на самом деле торт просто опускали. Из-за того, что десерт высокий, пара не могла достать до своих фигурок. Мы придумали этот эффект, и все удалось: у гостей замерло сердце, получился сопереживательный момент. Пара ничего об этом не знала, ведущий тоже», – призналась организатор Марина Эпро.
Что касается сумм, потраченных «молодоженами», организатор свадьбы называть не стала.
«Цифры я оглашать не буду, но скажу одно: все участники свадьбы были оплачены, никто по бартеру у нас не работал», – заключила Эпро в беседе со starhit.ru.
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