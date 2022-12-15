«Якобы падающий торт»: организатор свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой рассказала, как проходила подготовка к торжеству

Недавно состоялась свадьба блогера Оксаны Самойловой и исполнителя Джигана. Знаменитости отмечали 10-летие со дня настоящего бракосочетания.

Торжество проходило в режиме прямого эфира. А еще на празднике огромный торт звезд почти развалился на глазах у гостей и виновников торжества. Но оказалось, это сделали специально организаторы свадьбы.