Наталья Рудова в бюстье со стразами блеснула пышностью: ослепительно!

Актриса Наталья Рудова приступила к съемкам в новом проекте. Звезда подробно и с удовольствием делится с подписчиками тонкостями процесса, а также отвечает на вопросы поклонников об интересующих их моментах. Каждый день у нее проходит очень насыщенно, бывают и ночные смены.

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Но отдохнуть для актрисы – это святое. И Рудова, эффектно нарядившись, отправилась в клуб. Она нарядилась в топ фасона бюстье, визуально увеличивший ее формы и привлекший внимание к декольте за счет крупных страх. Снимок она опубликовала в Сети, и комплиментов от поклонников пришло несчетное количество.