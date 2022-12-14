«Это я сам сделал»: Анастасия Решетова показала подарок от подросшего сына

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети 

Модель опубликовала умилительное видео с наследником.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге ролик, в котором похвасталась презентом от самого дорогого ей человека.

Решетова показала, какой подарок ей сделал сын Ратмир. Отметим, малыш с недавнего времени стал посещать детский сад. Ратмир рисует, играет и изучает новое в образовательном учреждении. А на днях сын Тимати и Решетовой смастерил новогоднюю елку.

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«Это елочка! Это тебе», – произнес Ратмир и вручил маме подарок.

«Это кому? Мне? Спасибо, любимочка!», – поблагодарила Решетова наследника.

 

 

Ратмир с улыбкой на лице показал новогодний подарок.

«Это я сам сделал», – похвастался малыш.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о сложном характере сына.

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