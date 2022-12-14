«Это я сам сделал»: Анастасия Решетова показала подарок от подросшего сына

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге ролик, в котором похвасталась презентом от самого дорогого ей человека.
Решетова показала, какой подарок ей сделал сын Ратмир. Отметим, малыш с недавнего времени стал посещать детский сад. Ратмир рисует, играет и изучает новое в образовательном учреждении. А на днях сын Тимати и Решетовой смастерил новогоднюю елку.
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«Это елочка! Это тебе», – произнес Ратмир и вручил маме подарок.
«Это кому? Мне? Спасибо, любимочка!», – поблагодарила Решетова наследника.
Ратмир с улыбкой на лице показал новогодний подарок.
«Это я сам сделал», – похвастался малыш.
Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказала о сложном характере сына.