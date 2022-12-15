Маленькое чудо: Наталья Фриске умилила подписчиков новым фото пухляшки-дочки

Певица Наталья Фриске души не чает в своей крохе-дочке. Малышка по имени Луна появилась на свет в апреле этого года. Молодая мама часто делится милыми фото и видео с подписчиками и рассказывает о радостях материнства.
Вчера Фриске опубликовала новый забавный снимок, где Луна запечатлена во время купания. Малышка сидит в ванной, а в руках у нее одна из игрушек. Фото очень умилило подписчиков звезды.
Малышка Луна. Фото: соцсети
К слову, на днях Фриске-младшая поделилась с поклонниками интересным фактом. Дело в том, что ради Луны она впервые за семь лет нарядила елку и украсила дом. Наталья все эти годы не отмечала праздники, в том числе и собственный день рождения.
Причиной тому смерть ее любимой сестры Жанны. Артистка не хотела веселья и вечеринок. Но ради детства своей крохи она готова поменять свои привычки.