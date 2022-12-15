Маленькое чудо: Наталья Фриске умилила подписчиков новым фото пухляшки-дочки

Наталья Фриске и ее дочь Луна

Наталья Фриске и ее дочь Луна. Фото: соцсети

Артистка любит рассказывать поклонникам о радостях своего материнства.

Певица Наталья Фриске души не чает в своей крохе-дочке. Малышка по имени Луна появилась на свет в апреле этого года. Молодая мама часто делится милыми фото и видео с подписчиками и рассказывает о радостях материнства.

Вчера Фриске опубликовала новый забавный снимок, где Луна запечатлена во время купания. Малышка сидит в ванной, а в руках у нее одна из игрушек. Фото очень умилило подписчиков звезды.

Малышка Луна. Фото: соцсети

К слову, на днях Фриске-младшая поделилась с поклонниками интересным фактом. Дело в том, что ради Луны она впервые за семь лет нарядила елку и украсила дом. Наталья все эти годы не отмечала праздники, в том числе и собственный день рождения.

Причиной тому смерть ее любимой сестры Жанны. Артистка не хотела веселья и вечеринок. Но ради детства своей крохи она готова поменять свои привычки.

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