Маленькое чудо: Наталья Фриске умилила подписчиков новым фото пухляшки-дочки

Певица Наталья Фриске души не чает в своей крохе-дочке. Малышка по имени Луна появилась на свет в апреле этого года. Молодая мама часто делится милыми фото и видео с подписчиками и рассказывает о радостях материнства.

Вчера Фриске опубликовала новый забавный снимок, где Луна запечатлена во время купания. Малышка сидит в ванной, а в руках у нее одна из игрушек. Фото очень умилило подписчиков звезды.