Отлично висит на шее: Стеша Маликова в модном пальто использовала сумочку в качестве аксессуара

Бизнесвумен Стеша Маликова разместила в личном микроблоге кадры в актуальном аутфите с использованием необычных деталей.

Маликова собралась после рабочего дня на ГУМ-каток. Знаменитость отдала предпочтение сочетанию голубого и белого. Стеша надела теплый свитер снежного оттенка. К нему Маликова добавила вязаную шапку такого же цвета и свободные джинсы нежно-голубого оттенка.

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Стефания накинула на плечи пальто яркого оттенка голубого. Также Маликова повесила на себя бусы с крестами. А еще на шее висела маленькая сумочка цвета молока.