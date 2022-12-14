Отлично висит на шее: Стеша Маликова в модном пальто использовала сумочку в качестве аксессуара

Стеша Маликова

Стеша Маликова. Фото: соцсети 

Дочь композитора Дмитрия Маликова похвасталась свежим луком, в котором отправилась на каток.

Бизнесвумен Стеша Маликова разместила в личном микроблоге кадры в актуальном аутфите с использованием необычных деталей.

Маликова собралась после рабочего дня на ГУМ-каток. Знаменитость отдала предпочтение сочетанию голубого и белого. Стеша надела теплый свитер снежного оттенка. К нему Маликова добавила вязаную шапку такого же цвета и свободные джинсы нежно-голубого оттенка.

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Стефания накинула на плечи пальто яркого оттенка голубого. Также Маликова повесила на себя бусы с крестами. А еще на шее висела маленькая сумочка цвета молока.

Маликова решила использовать этот аксессуар в качестве подвески.

 

Стеша Маликова в модном образе. Фото: соцсети 

В таком луке Стеша отправилась с друзьями на главный каток страны.

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