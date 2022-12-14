Севастьянова в платье не по размеру обнажила манкое декольте: рукой прижала «дыньки»

Каролина Севастьянова завершила карьеру больше пяти лет назад. Она смогла стать художественной гимнасткой и завоевала большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка лишь иногда появляется на телевидении. Она предпочитает много путешествовать. Недавно звезда снова приехала в Монако.
Этот Новый год Каролина впервые за пять лет готовится встречать без возлюбленного. Она рассталась с бойфрендом, поэтому не знает, как отметит праздник. Но пока гимнастка то и дело делится кадрами, на которых позирует в бикини. Однако в ее гардеробе также много вечерних луков.
На этот раз Севастьянова поделилась селфи, на котором позировала в черном шелковом платье не по размеру. В слишком глубоком декольте красовался ее бюст. Чемпионка рукой стала прижимать свою грудь.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие осыпали комплиментами стройную шатенку. «Ох, ну что за дива», «А у вас прям богатое декольте», «Невинная красавица», «Ну какой вид! Прям слов нет», «Декольте вместительное», «Какая вы хорошенькая», «Ой, как наклонилась», «Хочется дотронуться до бриллианта», — стали писать в Сети.