Севастьянова в платье не по размеру обнажила манкое декольте: рукой прижала «дыньки»

Этот Новый год Каролина впервые за пять лет готовится встречать без возлюбленного. Она рассталась с бойфрендом, поэтому не знает, как отметит праздник. Но пока гимнастка то и дело делится кадрами, на которых позирует в бикини. Однако в ее гардеробе также много вечерних луков.

На этот раз Севастьянова поделилась селфи, на котором позировала в черном шелковом платье не по размеру. В слишком глубоком декольте красовался ее бюст. Чемпионка рукой стала прижимать свою грудь.

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