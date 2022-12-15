Требуется особый уход: Ефременкова сообщила об очередном походе к врачу с сыновьями

Экс-участники знаменитой телестройки Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур воспитывают маленьких близнецов. Мальчики родились раньше срока, поэтому им требуется по настоящее время особый уход.

Звезды стали родителями в сентябре. После выписки из роддома молодой паре с сыновьями необходимо нужно регулярно посещать врачей, чтобы избежать осложнений. Сегодня Юлия и Мондезир повезли детей на очередное обследование.

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Ефременкова показала своим подписчикам календарь, в котором отмечает важные события. Экс-участница реалити сообщила, что на 14 декабря у них запланировано посещение ортопеда и УЗИ в центре им. В.И. Кулакова. Недавно пара была на приеме у педиатра. Тогда красотка призналась, что осталась довольна консультацией. Врачи посоветовали Юлии увеличить объем кормления сыновей.