Требуется особый уход: Ефременкова сообщила об очередном походе к врачу с сыновьями

Экс-участники знаменитой телестройки Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур воспитывают маленьких близнецов. Мальчики родились раньше срока, поэтому им требуется по настоящее время особый уход.
Звезды стали родителями в сентябре. После выписки из роддома молодой паре с сыновьями необходимо нужно регулярно посещать врачей, чтобы избежать осложнений. Сегодня Юлия и Мондезир повезли детей на очередное обследование.
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Ефременкова показала своим подписчикам календарь, в котором отмечает важные события. Экс-участница реалити сообщила, что на 14 декабря у них запланировано посещение ортопеда и УЗИ в центре им. В.И. Кулакова. Недавно пара была на приеме у педиатра. Тогда красотка призналась, что осталась довольна консультацией. Врачи посоветовали Юлии увеличить объем кормления сыновей.
«У меня и так бывало, что я не могла нацедить одному и второму в полном объеме. И докармливали мы смесью. Сейчас я вообще не знаю, как быть», - пожаловалась своим поклонникам Ефременкова.
Кстати, недавно красотка рассказала, что воспользовалась рекомендацией врача. Юлия похвасталась, что она наконец-то выспалась. По ее мнению, сыновья наелись, поэтому дали молодым родителям отдохнуть.