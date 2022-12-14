Невестка Орбакайте в приспущенных брюках карго обнажила прелести фигуры «восьмерки»: у всех челюсти отвисли

На этот раз Никита предпочел уехать в США осенью. А вот его жена осталась в Москве. Она то и дело хвастается своими образами. Блондинка не боится оголять свои прелести. 14 декабря она устроила шопинг. Невестка Орбакайте блеснула точеной фигуре в топе-корсете на молнии и брюках карго. Она обнажила плоский живот. Модный наряд позволил ей подчеркнуть округлые ягодицы.

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