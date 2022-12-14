Невестка Орбакайте в приспущенных брюках карго обнажила прелести фигуры «восьмерки»: у всех челюсти отвисли

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам знаменитых родственников и стал артистом. Уже давно певец счастлив в браке с Аленой Красновой. Его избранница работает моделью. Она следит за фигурой и часто экспериментирует со стилем. В последнее время избранница Никиты появляется на публике в одиночестве.
На этот раз Никита предпочел уехать в США осенью. А вот его жена осталась в Москве. Она то и дело хвастается своими образами. Блондинка не боится оголять свои прелести. 14 декабря она устроила шопинг. Невестка Орбакайте блеснула точеной фигуре в топе-корсете на молнии и брюках карго. Она обнажила плоский живот. Модный наряд позволил ей подчеркнуть округлые ягодицы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. Наряд подчеркнул ее фигуру «восьмерку». «Ого, какая вы красотка», «Наряд роскошный», «Ну что за красота», «Ох, вот это формы», «Идеальный животик», «Вам очень идет», «Бесподобная леди», — стали писать фанаты в Сети.