Возвращение в эпоху 90-х: Дюжев высказался о продолжении «Бригады»

Актер Дмитрий Дюжев признался, что хотел бы снова сыграть Космоса, персонажа нашумевшего в начале нулевых сериала «Бригада».

При этом артист напомнил, что эта кинолента — уже законченная история, у которой не может быть продолжения. Однако Дюжев считает интересной идеей, если бы легендарный сериал все-таки продолжили, а зритель увидел персонажей «Бригады» 20 лет спустя.

«Размышлять о нем, искать и найти судьбу этого персонажа. <…> Любой персонаж, который был когда-то сыгран, должен быть проанализирован, пролонгирован в процессе подготовки», — рассказал актер, передает aif.ru.

Дмитрий уточнил, что было бы интересно понять, как изменился герой, что с ним произошло.

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