«Я ее перенарядила»: Арзамасова вышла на прогулку с моложавой мамой, облаченной в модную шубку

На этот раз Лиза нашла время, чтобы погулять с мамой Юлией. У актрисы плотное расписание. Она снимается в «Ледниковом периоде», а также играет в театре.

При этом артистка успевает уделять внимание сыну. Но на этот раз Арзамасова в экошубке пастельно цвета и клетчатой юбке щегольнула с мамой на прогулке. Юлия тоже предстала в модной шубке. Они оделись в одном стиле.

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