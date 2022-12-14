«Я ее перенарядила»: Арзамасова вышла на прогулку с моложавой мамой, облаченной в модную шубку

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она уже давно строит карьеру и успела полюбиться зрителям. Многие знают ее по сериалу «Папины дочки», который, к слову, хотят снова начать снимать. Однако артистка давно повзрослела и сама стала мамой. Она растит сына Льва вместе с мужем Ильей Авербухом.
На этот раз Лиза нашла время, чтобы погулять с мамой Юлией. У актрисы плотное расписание. Она снимается в «Ледниковом периоде», а также играет в театре.
При этом артистка успевает уделять внимание сыну. Но на этот раз Арзамасова в экошубке пастельно цвета и клетчатой юбке щегольнула с мамой на прогулке. Юлия тоже предстала в модной шубке. Они оделись в одном стиле.
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Лиза Арзамасова с мамой. Фото: соцсети звезды
«Ох и не любит моя мама фотографироваться, но это фото-хулиганство для общей пользы. Был уже зимний, но ясный солнечный день. Мама с Левушкой вышла на прогулку, а я ее «перенарядила» в белую шубку, чтобы была, как Снегурочка или … Снежная Бабочка.
Мама у меня очень элегантно в черном цвете смотрится, а на прогулку с малышом старается в чем-то серо-бежевом выходить, чтоб уж если и пачкаться, то незаметно. В этом году я заметила, что очень многие выбрали для зимы светлые оттенки.
И правильно. Какая бы слякоть в городе не была, что в черном, что в белом - пачкается одинаково», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что у Лизы очень красивая мама, которая еще выглядит молодо.