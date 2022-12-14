«Втянула как смогла»: Алсу в сияющем платье по фигуре щегольнула на новогодних съемках, подчеркнув изгибы

В декабре Алсу уже успела сняться для новогодних проектов. Она не частая гостья на концертах и премиях, но на этот раз артистка приехала на съемки «Огонька». Она выбрала мерцающее силуэтное платье, расшитое камнями. Наряд подчеркнул ее точеные изгибы фигуры. А так как звезду часто подозревают в беременности, она сразу призналась, что втягивала живот.

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