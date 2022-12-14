«Втянула как смогла»: Алсу в сияющем платье по фигуре щегольнула на новогодних съемках, подчеркнув изгибы

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она даже решила повторить свой культовый образ из клипа «Зимний сон» для фильма. Поклонники поразились тому, что певица даже спустя больше 20 лет не изменилась. Однако у нее уже трое детей. Артистка предпочитает носить яркие и элегантные наряды.
В декабре Алсу уже успела сняться для новогодних проектов. Она не частая гостья на концертах и премиях, но на этот раз артистка приехала на съемки «Огонька». Она выбрала мерцающее силуэтное платье, расшитое камнями. Наряд подчеркнул ее точеные изгибы фигуры. А так как звезду часто подозревают в беременности, она сразу призналась, что втягивала живот.
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«Втянула как смогла», — заявила звезда.
«Кто бы что ни говорил, а я люблю наши огоньки», — поделилась Алсу.
Поклонники восхитились фигурой певицы. Многие отметили, что она выбрала самый сногсшибательный наряд. «Вашу красоту не передать словами», «Красивая в чем угодно. И эти огоньки очень стильные и вам к лицу, к фигуре», «Идеальная», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды