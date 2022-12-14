Длинные волосики и пухлые щечки: Аделина Сотникова поделилась редким фото с подросшим малышом

Аделина Сотникова является одной из самых известных фигуристок. Она первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Примечательно, что уже несколько лет как она завершила карьеру. Теперь спортсменка строит семью. У нее родился первенец в этом году.
Пока Аделина скрывает пол и имя малыша. Недавно она отметила, что ребенку исполнился один месяц. Мама-чемпионка с радостью гуляет с крохой этой снежной зимой. На этот раз фигуристка запечатлелась с наследником дома. Она в розовом джемпере прилегла на кровать. На ней лежал малыш в бодике со звездочками.
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Аделина Сотникова. Фото: соцсети звезды
«Наш mood! Теперь только такие публикации в Сети», — написала Сотникова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие посчитали, что у нее растет дочка. Пользователи Сети заметили, что у ребенка пухлые щечки и длинные волосики. «Теперь вы больше никогда не будете одна», «Какая красота! Так мило! Доченька пусть всегда радует вас, Аделина!», «Какие лапочки», — стали писать фанаты.