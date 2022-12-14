Длинные волосики и пухлые щечки: Аделина Сотникова поделилась редким фото с подросшим малышом

Пока Аделина скрывает пол и имя малыша. Недавно она отметила, что ребенку исполнился один месяц. Мама-чемпионка с радостью гуляет с крохой этой снежной зимой. На этот раз фигуристка запечатлелась с наследником дома. Она в розовом джемпере прилегла на кровать. На ней лежал малыш в бодике со звездочками.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».