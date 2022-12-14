Бузова без лифчика засветила налившуюся грудь в тонком платье: засмущала Маликова своими «кнопочками»

А 14 декабря Ольга приехала в «Останкино». Она решила поделиться кадрами из гримерки, которой теперь служит студия «Вечернего Урганта». Артистка облачилась в серебристое платье из тонкой ткани. Наряд с открытыми плечами облегал ее фигуру. А так как она отказалась от лифчика, то засветила свою грудь во всей красе.

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