Бузова без лифчика засветила налившуюся грудь в тонком платье: засмущала Маликова своими «кнопочками»

Ольга Бузова уже давно покорила публику. Больше 18 лет она работает на телевидении. В этом году артистка активно участвует в новогодних шоу и концертах. Каждый раз она выбирает броские образы, чтобы впечатлить зрителей. На днях в воздушном платье звезда снялась в мюзикле с Алексеем Воробьевым.
А 14 декабря Ольга приехала в «Останкино». Она решила поделиться кадрами из гримерки, которой теперь служит студия «Вечернего Урганта». Артистка облачилась в серебристое платье из тонкой ткани. Наряд с открытыми плечами облегал ее фигуру. А так как она отказалась от лифчика, то засветила свою грудь во всей красе.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
К ней заглянул Дмитрий Маликов, облаченный в алый костюм. Он решил пообщаться с артисткой. Однако певец смущенно стал кушать орешки, отводя взгляд от смелого наряды Бузовой. Поклонники отметили, что телеведущая их тоже удивила. «Опять забыла белье?», «Неожиданный наряд», «Кто-нибудь напомните ей про лифчик», «Так сниматься неприлично», — стали писать в Сети.