«Даже срам не прикрыла»: Боня в прозрачном платье блеснула рельефными бедрами на публике

Примечательно, что Виктория уже несколько месяцев интригует поклонников, рассказывая о своем возлюбленном. Его имя она пока скрывает. При этом светская львица часто выкладывает пикантные фото. Ее бывший избранник не любил откровенные фото, но теперь ее ничего не сдерживает.

На этот раз Боня в прозрачном вязаном мини-платье блеснула своими прелестями. Она засветила бюст в лифе и оголила свои рельефные бедра.

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