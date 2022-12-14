Даня Милохин покрасил ногти в цвета флага Украины

Известный тиктокер Даня Милохин продолжает пробивать дно. На этот раз сбежавший в США блогер покрасил ногти в желто-синий цвет - оттенки флага Украины.

Пользователи Сети шутят, что, видимо, это цена визы в США такая.

Недавно Милохин обрушился с гневной речью на Первый канал, который он сам же и кинул. Напомним, посреди съемок нового сезона «Ледникового периода» Даня заявил, что покидает проект. Тем самым, он сильно подставил продюсеров шоу и свою партнершу - фигуристку Евгению Медведеву.

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