Севастьянова игриво распахнула рубашку, оголив свои тугие груди: лиф разъехался от тяжести

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она смогла стать успешной художественной гимнасткой. В ее копилке есть олимпийское золото. Спортсменка теперь много путешествует. В 27 лет она старается поддерживать себя в форме. Звезда то и дело наряжает в женственные наряды, подчеркивая достоинства фигуры.
Уже несколько недель Каролина находится в Европе. Она ездила в Париж, а потом приехала в Монако. Гимнастка щеголяет в роскошных платьях, посещает рестораны. После расставания с бойфрендом она также стала еще чаще выкладывать фото, на которых представала в купальнике.
На этот раз Севастьянова показала, как распахнула рубашку на курорте. Спортсменка обнажила тугую грудь. Вязаный лиф слегка поддерживал ее прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Севастьянову. Многие отметили, что она обладает особой красотой.
«Ну что за красотка», «Нимфа», «Ох, какая вы богатая», «Декольте роскошное», «Нереальная девушка», «А такие существуют?», «Классная! Рубашку запахни!», «Ой, что за шары! Выкатились прям», — стали писать подписчики.