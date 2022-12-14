Севастьянова игриво распахнула рубашку, оголив свои тугие груди: лиф разъехался от тяжести

Уже несколько недель Каролина находится в Европе. Она ездила в Париж, а потом приехала в Монако. Гимнастка щеголяет в роскошных платьях, посещает рестораны. После расставания с бойфрендом она также стала еще чаще выкладывать фото, на которых представала в купальнике.

На этот раз Севастьянова показала, как распахнула рубашку на курорте. Спортсменка обнажила тугую грудь. Вязаный лиф слегка поддерживал ее прелести.

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