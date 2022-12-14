Зверев рассказал, кому Пугачева обязана цветущим внешним видом

Сергей Зверев, часто общающийся с Аллой Пугачевой, уверяет: три месяца жизни в Израиле явно подействовали на певицу наилучшим образом.
«Я наблюдаю за Аллой в социальных сетях и мне очень нравится, как она прекрасно сейчас выглядит. А еще я отметил, что она находится в хорошем настроении. Я это сразу вижу, потому что Аллу хорошо знаю. Для любого человека очень важно настроение», - отметил стилист.
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На вопрос, что именно повлияло на внешний вид Примадонны, Зверев уверенно отвечает: дело не только в климате и правильном питании.
«Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов: климат, продукты, врачи помогли. В результате Алла стала выглядеть шикарно!», - цитирует слова Зверева издание «МК».