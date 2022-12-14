Зверев рассказал, кому Пугачева обязана цветущим внешним видом

Сергей Зверев, часто общающийся с Аллой Пугачевой, уверяет: три месяца жизни в Израиле явно подействовали на певицу наилучшим образом.

«Я наблюдаю за Аллой в социальных сетях и мне очень нравится, как она прекрасно сейчас выглядит. А еще я отметил, что она находится в хорошем настроении. Я это сразу вижу, потому что Аллу хорошо знаю. Для любого человека очень важно настроение», - отметил стилист.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На вопрос, что именно повлияло на внешний вид Примадонны, Зверев уверенно отвечает: дело не только в климате и правильном питании.