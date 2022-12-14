Две жены, пять дочерей: на праздники вся семья собралась вокруг больного Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур опубликовала в социальной сети целую серию милых фото из дома Брюса Уиллиса. Вся семья звезды боевиков собралась вместе, включая бывшую и нынешнюю жен, а также пять дочерей.
Все они стремятся провести как можно больше времени с главой семейства, который ушел из кино в 2022 году в связи с афазией – заболеванием, мешающим говорить и понимать речь другого человека.
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Источник, близкий к звездной семье, сообщил журналистам, что состояние 67-летнего Брюса ухудшилось, и его домочадцы стараются уделить ему внимание, дорожа каждым моментом. Даже Мур, которая развелась с Уиллисом в 2000 году.
«Она использует любую возможность, чтобы провести с ним время. Если ее нет рядом, она звонит по телефону, чтобы Брюс мог слышать ее голос», - говорит источник издания NZ Herald.
Напомним, вместе с бывшей женой актер делит трех дочерей 34-летнюю Румер, 31-летнюю Скаут и 28-летнюю Таллулу. С 2009 года он женат на фотомодели Эмме Хемминг, которая родила ему еще двух девочек: Мейбел (10 лет) и Эвелин (8 лет).