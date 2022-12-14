Две жены, пять дочерей: на праздники вся семья собралась вокруг больного Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур опубликовала в социальной сети целую серию милых фото из дома Брюса Уиллиса. Вся семья звезды боевиков собралась вместе, включая бывшую и нынешнюю жен, а также пять дочерей.

Все они стремятся провести как можно больше времени с главой семейства, который ушел из кино в 2022 году в связи с афазией – заболеванием, мешающим говорить и понимать речь другого человека.

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