Завравшаяся Собчак утверждает, что не знает о судебном иске против нее

Предприниматель Елена Лякишева подала в суд на Ксению Собчак. Журналистка сказала, что ей об этом ничего не известно.

«Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте», - так ответила Собчак на вопрос журналистов.

По словам адвоката Лякишевой, дело связано с деньгами.

«Здесь чисто экономический спор, в остальном без комментариев», - кратко сообщил юрист.

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Исковое заявление было зарегистрировано 12 декабря в Хамовническом районном суде Москвы. Есть информация о том, что с Ксении Собчак планируется взыскать сумму более трех миллионов рублей: как следует из материалов суда, телеведущая не оплатила установку камина у нее дома, которой занималась ИП Лякишева. По материалам телеканала «360».