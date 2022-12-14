На Ксению Собчак подали в суд - снова махинация

Так называемая журналистка Ксения Собчак снова фигурирует в сводках новостей. На этот раз на светскую львицу подала в Хамовнический суд предпринимательница Елена Лякишева, которая отвечала за установку каминов в доме звезды.

Женщина заявила, что получила лишь предоплату, а после завершения работ остальных денег не увидела. Теперь Елена требует взыскать с Собчак недополученную оплату и пени в сумме трех миллионов рублей.

В Сети много писали про то, что Собчак строила свой загородный дом по бартеру. Мебель закупалась таким же образом. То есть компания ей предоставляет услугу - взамен так называемая журналистка их бесплатно рекламирует в соцсетях.

Видимо, такая махинация распространялась и на камины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»