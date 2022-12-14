И уже по-традиции перед Новым годом и Рождеством члены королевской семьи представляют свои праздничные открытки. Примечательно, что в этом году принц Уильям с семьей выбрал кадр, который был сделан в своем поместье в Норфолке. Вся семья оделась в стиле кэжуал.

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Принц Уэльский облачился в джинсы и темно-синюю рубашку. Он вел за руку старшего сына принца Джорджа. Девятилетний мальчик был в шортах и поло. Он держал за руку семилетнюю сестру Шарлотту, которая облачилась в шорты из денима.

Миддлтон, как и муж, облачилась в джинсы. Свой лук она дополнила белой кружевной блузкой. Кэтрин держала за руку четырехлетнего принца Луи. Мальчик был в полосатом поло и шортах.