Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. В этом году она получила новый титул принцессы Уэльской. За последний месяц Кэтрин успела посетить несколько светских раутов. Она принимала гостей в Букингемском дворце. А также супруги три дня провели в США, где отметились на стадионе и даже на премии, где были в вечерних нарядах.
И уже по-традиции перед Новым годом и Рождеством члены королевской семьи представляют свои праздничные открытки. Примечательно, что в этом году принц Уильям с семьей выбрал кадр, который был сделан в своем поместье в Норфолке. Вся семья оделась в стиле кэжуал.
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Принц Уэльский облачился в джинсы и темно-синюю рубашку. Он вел за руку старшего сына принца Джорджа. Девятилетний мальчик был в шортах и поло. Он держал за руку семилетнюю сестру Шарлотту, которая облачилась в шорты из денима.
Миддлтон, как и муж, облачилась в джинсы. Свой лук она дополнила белой кружевной блузкой. Кэтрин держала за руку четырехлетнего принца Луи. Мальчик был в полосатом поло и шортах.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали рождественскую открытку с детьми. Фото: соцсети королевской семьи
«Делимся новой фотографией нашей семьи для рождественской открытки в этом году!» — отметили Кейт и принц Уильям.
Кадр сделал британский фотограф Мэтт Портеус. Он является соучредителем платформы Ocean Culture Life, которая работает над сохранением океанов. В Сети отметили, что старшие дети очень похожи на папу, а вот принц Луи пошел в маму.
Это будет первое Рождество, которое королевская семья встретит без Елизаветы II. Напомним, что Ее Величество ушла из жизни в сентябре этого года в возрасте 96 лет.