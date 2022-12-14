Истории с квартирами - пустой треп? Почему Асмус на самом деле живет с Харламовым в одном доме

Кристина Асмус и Гарик Харламов все еще живут вместе. И это при том, что резидент «Камеди Клаб» успел закрутить роман с Екатериной Ковальчук, а его бывшая жена явила поклонникам нового ухажера. В доме, который занимает семейство, они можно сказать, только соседствуют. Помимо Кристины и Гарика в особняке также живет их дочка Анастасия и мама юмориста.

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Дом на Рублевке у комика просторный, экс-супруги разместились на разных этажах. Однако обстановка внутри семьи накалилась до предела. Асмус дала понять, что сама может оплатить счета по коммунальным платежам, больно ужалив Гарика.

«Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочери. Хватит, кстати, и на коммуналку», - подметила актриса, дав понять, что их с юмористом дочка остается на ее полном обеспечении.

При этом бывшая свекровь Кристины Асмус в ответ напомнила, что Харламов уже давно обеспечил дочку отдельной квартирой, да еще и одной. Почему же бывшая жена комика не торопится съезжать в отдельные апартаменты?

Оказывается, что в собственности актрисы недвижимости нет. Зато у нее есть внедорожник Porsche Macan S (средняя стоимость 5,5 - 7,7 млн рублей). Кроме того, восьмилетняя Настя Харламова, вопреки заявлениям бабушки, тоже не владеет никакими квадратными метрами. Если знаменитый отец и купил дочке жилье, записано оно на других людей.

По материалам kp.ru