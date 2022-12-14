«Дом волшебников» из «Гарри Поттера» можно купить на Красной Поляне

Любой желающий теперь может стать владельцем Дома волшебников из «Гарри Поттера» — почти настоящего. Во всяком случае, это сооружение на Красной Поляне очень похоже на дом волшебников Уизли, как оно описывается в романе Джоан Роулинг.

Его площадь невелика — всего 30 кв. м, зато три этажа, а попасть внутрь можно с улицы при помощи специально сооруженной лестницы, — в каждую комнату отдельно. Дом выполнен из деревянных досок, которые представляют собой, по словам хозяина, «экспериментальные материалы».

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Внутри выполнен дизайнерский ремонт, кроме того, дом расположен в довольно удобном месте, поблизости от объектов инфраструктуры. За Дом волшебников просят 3 миллиона рублей, покупателей пока нет, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «КП».