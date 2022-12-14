В Милан после драки! Оскандалившийся Григорий Лепс улетел с незнакомкой в Италию бизнес-классом

Григорий Лепс оскандалился, устроив драку с посетителем питерского бара после своего концерта. Случившееся вызвало бурный резонанс. Поведение артиста широко обсуждалось в прессе и его поклонниками. Поговаривали, что «соперник» Григория, которому 39 лет, отделался переломом носа со смещением. Похоже, что 60-летний Лепс и вовсе не пострадал, по крайней мере физически. Чего нельзя сказать о его имидже. Драка произошла в ночь на 4 декабря. При этом отголоски слышны и по сей день.

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