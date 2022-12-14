В Милан после драки! Оскандалившийся Григорий Лепс улетел с незнакомкой в Италию бизнес-классом

Григорий Лепс оскандалился, устроив драку с посетителем питерского бара после своего концерта. Случившееся вызвало бурный резонанс. Поведение артиста широко обсуждалось в прессе и его поклонниками. Поговаривали, что «соперник» Григория, которому 39 лет, отделался переломом носа со смещением. Похоже, что 60-летний Лепс и вовсе не пострадал, по крайней мере физически. Чего нельзя сказать о его имидже. Драка произошла в ночь на 4 декабря. При этом отголоски слышны и по сей день.
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Григорий Лепс на пересадке в Стамбуле. Фото: Наталья Михеева / Teleprogramma.pro
Певец летел в Италию со своей спутницей. Фото: Наталья Михеева / Teleprogramma.pro
Сайт Teleprogramma.pro узнал о том, где сейчас находится Григорий Лепс. Артист уехал в Европу. Летел в Италию музыкант, разумеется, бизнес-классом. Наш корреспондент застал артиста в аэропорту Стамбула на рейсе в Милан. Похоже, что за границей певец надеется прийти в себя после стресса. Кстати, Григория Лепса сопровождала улыбчивая незнакомка. Они летели в Италию вместе.