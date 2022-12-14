«Речь идет об очень больших суммах»: брат Моисеева привлек адвоката Добровинского к делу о наследстве

Проживающий в Канаде брат певца Бориса Моисеева, Маркс Толкач, в попытке побороться за наследство звезды эстрады обратился к известному адвокату Александру Добровинскому. Родственник умершего исполнителя пригласил 68-летнего юриста представлять его интересы.

«С его слов, весь объем документов, согласно которым Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлен под давлением и/или ничтожен, — прокомментировал Добровинский Teleprogramma.pro. — По словам господина Толкача, действия заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева — недвижимость, ценные бумаги, деньги, — должны быть рассмотрены следствием, а выгодопреобретатели фигурировать в уголовном деле. Со слов доверителя, речь идет об очень больших суммах».