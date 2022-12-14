Волочкова в белом одеянии объявила о помолвке: парочка отметилась в храме (фото)

Анастасия Волочкова недавно вновь похвасталась тем, что влюблена в одного из самых достойных мужчин. По традиции балерина решила сохранить в секрете имя и статус своего возлюбленного.

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Теперь звезда ошарашила публику новостью: она помолвлена. По словам артистки, для нее самой это стало полным сюрпризом.

Жених забрал ее из салона красоты и осуществил каким-то образом задуманное. Волочкова и тут обошлась без подробностей. Но, судя по всему, влюбленные посетили для помолвки храм. По крайней мере, Анастасия выставила в Сеть фотографию на фоне церкви в белой шубке и под этим кадром заявила, что теперь имеет статус невесты официально.