Реальность с января 2023 года! Часть россиян начнут получать удвоенную пенсию

Уже с января 2023 года пенсионеров ждет приятный сюрприз. Часть россиян начнет получать не только проиндексированную, но и увеличенную в два раза пенсию.

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Это касается фиксированной суммы, которая не зависит от размера ранее уплаченных страховых взносов. С 1 июня 2022 года фиксвыплаты по старости составляют 7220,74 рубля. Речь идет об увеличении пособия для тех, кому в декабре исполняется 80 лет. Подробности условий тут.

При этом условии размер пенсии россиян пересчитают в автоматическом порядке. Двойная выплата начисляется со следующего месяца после достижения почтенного возраста.

По материалам vnimanie.pro.