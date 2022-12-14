Брат Бориса Моисеева будет судиться за наследство

Маркс Толкач, старший брат Бориса Моисеева, будет бороться за наследство покойного артиста. Он планирует претендовать на имущество, оставленное певцом и танцовщиком.

Толкач убежден: Бориса Моисеева запугали и вынудили переписать свое имущество на посторонних людей. А имущество оценивается в довольно крупную сумму: в него входят квартира в центре столицы и недвижимость в Эмиратах и Европе, а также ценные бумаги.

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По словам Александра Добровинского, адвоката Толкача, брат артиста намерен добиваться расследования правоохранительными органами. Он не собирается терять крупные суммы, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.