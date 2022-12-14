Брат Бориса Моисеева будет судиться за наследство

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Оставшееся после смерти артиста имущество стоит слишком дорого, чтобы от него отказываться.

Маркс Толкач, старший брат Бориса Моисеева, будет бороться за наследство покойного артиста. Он планирует претендовать на имущество, оставленное певцом и танцовщиком.

Толкач убежден: Бориса Моисеева запугали и вынудили переписать свое имущество на посторонних людей. А имущество оценивается в довольно крупную сумму: в него входят квартира в центре столицы и недвижимость в Эмиратах и Европе, а также ценные бумаги.

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По словам Александра Добровинского, адвоката Толкача, брат артиста намерен добиваться расследования правоохранительными органами. Он не собирается терять крупные суммы, сообщает издание РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

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