На карту «Мир» начислят 2407 рублей! Какую выплату получат пенсионеры до 23 декабря — есть условие

Пенсионеры могут расчитывать на приятный бонус от государства в виде дополнительных денежных поступлений. Эта сумма придет им вместе с положенными ежемесячными выплатами по старости. Начисления произведут до 23 декабря. Речь идет о переводе на карту «Мир» 2407 рублей. Однако эта сумма полагается определенной категории лиц.

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На эту денежную надбавку могут рассчитывать те пенсионеры, у которых на иждивении есть нетрудоспособный родственник, к примеру, ребенок до 18 лет, студент-очник до 23 лет или инвалид. В этом случае пожилому человеку делают доплату в 2407 рублей.

Тем, кому деньги назначат и успеют провести в этом году, средства придут до 23 декабря.

По материалам vnimanie.pro.