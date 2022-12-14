«Деньги отдай жене и сыну, как обещал! Ты же мужчина!»: на поджавшего хвост Прусикина обрушился Худяков

Роман Худяков вывел на чистую воду Илью Прусикина из Little Big. Артист заявил, что все свое богатство оставил пятилетнему сыну и бывшей жене. Политик убежден, что это полное вранье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Деньги он благополучно вывез вместе с гражданской женой-любовницей, Софьей Таюрской. Как, кстати, и сбежавший от «ненависти» (по его словам) актер Андрей Белый. «Помогли вывезти знающие люди за небольшой процент», — сообщают знакомые с ситуацией», — поведал Худяков в своих соцсетях.

Все, что он мог оставить ребенку, — это недорогой дом под Санкт-Петербургом и автомобиль, который ребенок оценить не может. Поэтому Худяков призвал Прусикина поделиться деньгами с малышом по-честному.