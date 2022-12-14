«Слишком мелко»: Карл III не лишит Гарри и Меган Маркл герцогских титулов из-за скандального сериала

Неважно, сколько грязи или вранья выльют на британскую королевскую семью принц Гарри и Меган Маркл, — король Карл III не лишит их титулов герцога и герцогини Сассекских. Об этом говорят инсайдеры при дворе.
После того, как знаменитая пара выпустила на Netflix свой документальный сериал «Гарри и Меган», у нее появилось множество хейтеров, требующих лишить супругов дворянских титулов, которые они получили в день свадьбы в 2018 году от Елизаветы II. Но нынешний британский монарх на такую меру вряд ли пойдет.
«Король, скорее всего, никогда не подумал бы о том, чтобы лишить их титулов… В основном, потому, что это было бы слишком мелко и карательно, — говорит источник издание Page Six, работающий во дворце. — Это приведет только к тому, что Сассексы заявят, что это была ответная акция и доказательство того, что они никогда не были нужны в королевской семье».
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Журналисты отмечают, что если пара лишилась бы герцогских титулов, то Гарри все равно остался бы принцем, а вот Меган стали бы назвать «принцесса Генри». По британской традиции только принцессам, рожденным в королевской семье, разрешено использовать собственные имена, а женщины, которые выходят замуж за принцев берут себе имя мужа.