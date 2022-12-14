«Слишком мелко»: Карл III не лишит Гарри и Меган Маркл герцогских титулов из-за скандального сериала

Неважно, сколько грязи или вранья выльют на британскую королевскую семью принц Гарри и Меган Маркл, — король Карл III не лишит их титулов герцога и герцогини Сассекских. Об этом говорят инсайдеры при дворе.

После того, как знаменитая пара выпустила на Netflix свой документальный сериал «Гарри и Меган», у нее появилось множество хейтеров, требующих лишить супругов дворянских титулов, которые они получили в день свадьбы в 2018 году от Елизаветы II. Но нынешний британский монарх на такую меру вряд ли пойдет.