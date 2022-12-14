«Отхватила люлей»: Дана Борисова опять вляпалась в неприятности на отдыхе в Таиланде

Телеведущая Дана Борисова вместе со своей дочкой Полиной и собакой Мишель наконец-то добралась до острова Самуи в Таиланде, где они собираются провести отпуск.
Портал Teleprogramma.pro уже рассказывал о том, какой сложной и опасной была дорога от Москвы до этого острова и как Дане пришлось понервничать из-за всех неприятностей, пережитых за эти дни. Сперва звезду и ее дочку не пустили в самолет, и им пришлось менять билеты. Затем они ухитрились нарваться на таксиста-наркомана и только чудом избежали ограбления.
13 декабря телеведущая поведала своим подписчикам, что даже по приезду на Самуи неприятности не закончились. Девушка вновь сцепилась с водителем-накркоманом, употреблявшим запрещенные в России вещества прямо в общественном месте.
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Дело в том, что с 9 июня 2022 года в Таиланде официально легализовали легкие наркотические вещества. Местные жители очень этому обрадовались, а потому многие из них часто покупают и курят эти вещества. Второй таксист был не исключением.
«Был обкуренный совершенно. Такие люди себя ведут агрессивно, провоцируют. Я стала возмущаться и отхватила люлей. Сейчас мы с дочкой даже боимся выходить из отеля вечером», — призналась Борисова.
По ее словам, таксист утверждал, что он является членом местной мафии.
«Самуи я безумно люблю, но, к сожалению, он уже немножечко не тот. Потому что реально страшно», — заявила Дана.