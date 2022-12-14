«Живодеры поганые!»: Водонаева натравила поклонников на Прилучного из-за фотосессии с больным тигром

Алена Водонаева в ужасе выставила в своем телеграме эту фотографию, натравив таким образом поклонников на Павла Прилучного. Публике совсем не понравились эти игрища с животным. Плюс людей поразило, что «мажор» подверг опасности собственных наследников, включая неродившегося.

«Их бы куда-нибудь на угольную шахту, к шахтерам в багажнике на фотосет. Вот это было бы интересно», «Вот зачем им фото с тигром? Животное жаль», «Боже, как заколебали, ему бедного тигра привели в багажнике внедорожника (увидела репортаж). Когда перестанут мучить животных? Семейка не самая умная», «Живодеры поганые!», «Животное с бельмом в неволе – отличный аксессуар для фото», - с гневом пишут люди в Telegram-канале Водонаевой.