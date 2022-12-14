«Живодеры поганые!»: Водонаева натравила поклонников на Прилучного из-за фотосессии с больным тигром

Павел Прилучный накануне отметился с неоднозначным поступком. Дабы проститься с уходящим годом Тигра, он заказал домой настоящего взрослого тигра. Зверя доставили в багажнике авто на поводке.
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Дети Павла Прилучного от Агаты Муцениеце Мия и Тимоша, конечно, были рады общению с животным. В конце него вся семья, включая беременную жену артиста Зепюр Брутян, запечатлелась со зверем.
Алена Водонаева в ужасе выставила в своем телеграме эту фотографию, натравив таким образом поклонников на Павла Прилучного. Публике совсем не понравились эти игрища с животным. Плюс людей поразило, что «мажор» подверг опасности собственных наследников, включая неродившегося.
«Их бы куда-нибудь на угольную шахту, к шахтерам в багажнике на фотосет. Вот это было бы интересно», «Вот зачем им фото с тигром? Животное жаль», «Боже, как заколебали, ему бедного тигра привели в багажнике внедорожника (увидела репортаж). Когда перестанут мучить животных? Семейка не самая умная», «Живодеры поганые!», «Животное с бельмом в неволе – отличный аксессуар для фото», - с гневом пишут люди в Telegram-канале Водонаевой.
Павел Прилучный с детьми и женой. Фото: соцстети