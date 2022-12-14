Тяжелобольной Брюс Уиллис завещал почти все свое состояние двум младшим дочерям

Голливудский актер Брюс Уиллис готовится к Рождественским праздникам в кругу своей семьи - жены, бывшей жены и пятерых дочек. Их совместную фотографию опубликовала на своей странице в соцсети экс-супруга и коллега актера, Деми Мур.

«Мы — семья! Подключаемся к духу Рождества!» - написала Деми.

На фото 67-летний Уиллис стоит с собачкой на руках. По правую руку от него - Деми и нынешняя жена Эмма Хеминг, по левую - три взрослые дочки от первой супруги и две - от второй.