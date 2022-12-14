Тяжелобольной Брюс Уиллис завещал почти все свое состояние двум младшим дочерям

Голливудский актер Брюс Уиллис готовится к Рождественским праздникам в кругу своей семьи - жены, бывшей жены и пятерых дочек. Их совместную фотографию опубликовала на своей странице в соцсети экс-супруга и коллега актера, Деми Мур.
«Мы — семья! Подключаемся к духу Рождества!» - написала Деми.
На фото 67-летний Уиллис стоит с собачкой на руках. По правую руку от него - Деми и нынешняя жена Эмма Хеминг, по левую - три взрослые дочки от первой супруги и две - от второй.
Брюс Уиллис с женами и дочерьми. Фото: соцсети
Напомним, что Уиллису поставлен диагноз «афазия». Это расстройство, угнетающее когнитивные способности, вынудившее актера поставить крест на своей карьере.
По информации издания RadarOnline, при появлении симптомов недуга Уиллис решил внести изменения в завещание. Свое состояние, примерный размер которого оценивается в 250 миллионов долларов, «крепкий орешек» разделит между нынешней семьей и старшими дочерьми.
Дележка при этом обещает быть не особо справедливой. Старшие дочки - Румер, Скаут и Талула получат лишь по одному миллиону, основная же часть отцовского богатства достанется Эмме Хеминг и двум младшим дочерям - восьмилетней Эвелин Пенн и десятилетней Мейбел Рей.