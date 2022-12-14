Отдали в обычную школу у дома: Проскурякова и Николаев решили воспитывать дочь по старым советским принципам

Поэтому, когда встал вопрос о воспитании дочки Вероники, пара не колебалась и решила поднимать ее на ноги точно так же — руководствуясь традиционными ценностями, в строгости.

Они не стали искать для Ники лучшее местечко для обучения и отдали ее в подготовительный класс обычной школы в пяти минутах ходьбы от дома.