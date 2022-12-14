Отдали в обычную школу у дома: Проскурякова и Николаев решили воспитывать дочь по старым советским принципам

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев — звезды первой величины в России, однако они прекрасно понимают, что мало чего бы добились, если бы не воспитание, которое в них заложили родители.
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Поэтому, когда встал вопрос о воспитании дочки Вероники, пара не колебалась и решила поднимать ее на ноги точно так же — руководствуясь традиционными ценностями, в строгости.
Они не стали искать для Ники лучшее местечко для обучения и отдали ее в подготовительный класс обычной школы в пяти минутах ходьбы от дома.
«И я, и Игорь учились в обычных школах, поэтому приняли решение отдать в такую же и дочь», — прокомментировала Проскурякова Dni.ru.