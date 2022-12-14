«Чего я ждал?»: Алексей Безус из «Дома-2» сделал пластику носа (фото)

Звезда телепроекта «Дом-2» Алексей Безус 13 декабря рассказал своим подписчикам в соцсети о том, что сделал риносептопластику - операцию, включающую в себя исправление искривленной носовой перегородки и коррекцию формы носа.

Как выяснилось, неправильная носовая перегородка давно мешала парню полноценно дышать.

«Вы знали, что затрудненное дыхание носа приводит к головным болям, головокружению и даже запаху изо рта? Первое, с чем я столкнулся - это разбитое состояние по утрам. Как оказалось, это связано с нехваткой кислорода во сне. Нос не дышит и вот вам гипоксия, а в придачу всю ночь открытый рот, в котором размножается куча бактерий, и после они пробираются в желудок».

Поняв, в чем проблема, Безус наконец-то решил исправить перегородку носа. По его словам, операция прошла успешно. Выйдя из клиники, он сам поехал домой на автомобиле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»