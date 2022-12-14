«Мой мотиватор!»: Ольга Бузова показала свою 84-летнюю бабушку

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова сейчас очень занята в театре - она играет в спектакле «Мужчина нарасхват». Тем не менее, звезда нашла время для вещей более важных, чем карьера. 13 декабря она поздравила с днем рождения свою бабушку Аллу Тимофеевну, которой исполнилось 84 года.

Бабушка Ольги живет в Клайпде. Артистка попросила своих друзей поехать туда в этот день и передать ее бабулечке цветы и подарки. Друзья также организовали видеосвязь и Ольга смогла лично сказать имениннице все теплые слова, которые ей предназначались.

«Будь только здорова и живи. Нам больше ничего не надо», - написала Ольга под бабушкиным фото на своей странице.

Аллу Тимофеевну она назвала своей «королевой» и отметила, что в 84 года та все еще красит губы, а глаза у нее сверкают молодостью.

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