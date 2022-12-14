«Не удержалась! Это экстаз!»: Волочкова похвасталась в соцсети своим новым мужчиной

Некоторые подписчики, посмотрев ролик, заявили, что артистке нечем гордиться, ведь мужчин она меняет как перчатки, а одного постоянного у нее нет.

«Анастасия, счастье — это когда один любимый муж вот уже 25 лет! И он дарит цветы и подарки, он старается радовать и удивлять, делать сюрпризы и стараться, чтоб его любимая женщина и его дети были счастливы! Берет на себя ответственность за жизнь и благополучие, заботится и оберегает. Но вам этого, конечно, не понять… У вас звание «любимый» — искаженное понятие выражения «временно исполняющий обязанности», — высказала свою точку зрения подписчица.