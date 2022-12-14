«Не удержалась! Это экстаз!»: пьяная Волочкова похвасталась в соцсети своим новым мужчиной

Балерина Анастасия Волочкова продолжает делиться со своими подписчиками впечатлениями от сюрприза, который преподнес ей новый ухажер. С целой тысячей белых роз артистка вдоволь нафотографировалась, сняла видео, и теперь выкладывает это в Сеть небольшими порциями.
13 декабря балерина опубликовала видео, снятое среди контейнеров с цветами.
«Вместо тысячи слов от любимого, который рядом. Я хотела скрыть мои эмоции и отношения с моим мужчиной.. Но не удержалась! Это экстаз!» - написала Анастасия.
Подписчики, посмотрев ролик, решили, что Волочкова находится в состоянии алкогольного опьянения.
«Трезвая когда- нибудь бываешь? А, так это от счастья и радости язык заплетается?» - написал кто-то из комментаторов.
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Другие читательницы заявили, что артистке нечем гордиться, ведь мужчин она меняет как перчатки, а одного постоянного у нее нет.
«Анастасия, счастье - это когда один любимый муж вот уже 25 лет! И он дарит цветы и подарки, он старается радовать и удивлять, делать сюрпризы и стараться, чтоб его любимая женщина и его дети были счастливы! Берет на себя ответственность за жизнь и благополучие, заботится и оберегает. Но вам этого, конечно, не понять… У вас звание «любимый» - искаженное понятие выражения «временно исполняющий обязанности», - высказала свою точку зрения подписчица.