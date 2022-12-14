«Это была моя мечта»: Виктория Лопырева прильнула к футболисту сборной Венгрии во время полуфинала ЧМ-2022

Российская модель Виктория Лопырева во вторник, 13 декабря, побывала на матче 1/2 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. На своей странице в соцсети она показала, как встретилась на стадионе с генеральным секретарем ФИФА, какой была атмосфера на трибунах и как аргентинские болельщики радовались, когда их команда забила второй гол.

Звезда также опубликовала фото из VIP-сектора, где она запечатлена вместе с бывшими игроками московского «Динамо» - Кевином Кураньи и Балажем Джуджаком. Виктория ради фото пристроилась на подлокотнике кресла полузащитника сборной Венгрии.

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В полуфинале Аргентина играла со сборной Хорватии и выиграла со счетом 3-0.

«Это была моя мечта - увидеть Аргентину в финале чемпионата мира. Спасибо вам, ребята», - написала Лопырева по окончании матча.

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