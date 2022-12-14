«Это была моя мечта»: Виктория Лопырева прильнула к футболисту сборной Венгрии во время полуфинала ЧМ-2022

Российская модель Виктория Лопырева во вторник, 13 декабря, побывала на матче 1/2 финала проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. На своей странице в соцсети она показала, как встретилась на стадионе с генеральным секретарем ФИФА, какой была атмосфера на трибунах и как аргентинские болельщики радовались, когда их команда забила второй гол.
Звезда также опубликовала фото из VIP-сектора, где она запечатлена вместе с бывшими игроками московского «Динамо» - Кевином Кураньи и Балажем Джуджаком. Виктория ради фото пристроилась на подлокотнике кресла полузащитника сборной Венгрии.
Читайте также: Виктория Лопырева в черном купальнике оголила бедра на пляже в Катаре
В полуфинале Аргентина играла со сборной Хорватии и выиграла со счетом 3-0.
«Это была моя мечта - увидеть Аргентину в финале чемпионата мира. Спасибо вам, ребята», - написала Лопырева по окончании матча.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Виктория Лопырева, Кевин Кураньи и Балаж Джуджак. Фото: соцсети
Напомним, что Виктория болеет за команду Аргентины еще и потому, что там играет один из ее любимых футболистов - Лионель Месси. Именно в его честь модель назвала своего сына - Марка Лионеля Булатова.
На 34-й минуте этого матча Месси забил гол, который стал его 11-м на чемпионатах мира. По этому показателю он теперь является лучшим в истории выступлений Аргентины на мундиалях, и даже опережает легендарного Габриэля Омара Батистуту, в активе которого всего десять забитых мячей.