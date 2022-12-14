«Занимаемся поиском квартиры»: Анна Заворотнюк поделилась новостями о переезде в Дубай

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, ответила на вопрос одной из своих подписчиц о том, как продвигается ее переезд в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время, как выяснилось, она находится в Баку и это всего лишь перевалочный пункт.
«Прилетела в Баку из Стамбула. Через пару недель уже должны переехать в Дубай, сейчас занимаемся поиском квартиры», - написала модель.
Выбор Дубая в качестве места проживания, по словам Анны, обусловлен тем, что «там солнышко, море».
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Анна Заворотнюк в Стамбуле. Фото: соцсети
Напомним, что еще в октябре Анна Заворотнюк как бы невзначай проговорилась о том, что она вышла замуж.
Имя супруга модель пока хранит в секрете, но известно, что с этим мужчиной она встречается уже восемь лет. Счастливчик, которому досталась в жены такая умница и красавица, тоже родился в России, но учился, как и Анна, в Соединенных Штатах.