«Занимаемся поиском квартиры»: Анна Заворотнюк поделилась новостями о переезде в Дубай

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, ответила на вопрос одной из своих подписчиц о том, как продвигается ее переезд в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время, как выяснилось, она находится в Баку и это всего лишь перевалочный пункт.

«Прилетела в Баку из Стамбула. Через пару недель уже должны переехать в Дубай, сейчас занимаемся поиском квартиры», - написала модель.

Выбор Дубая в качестве места проживания, по словам Анны, обусловлен тем, что «там солнышко, море».

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