В русском стиле: Анна Нетребко в остромодном пуховике-коконе и зимнем платке предстала с сестрой в Париже

Анна Нетребко уже давно выступает на публике. В ее копилке десятки ярких ролей. Она частая гостья в театрах Вены, Нью-Йорка и Милана. В этом году артистка продолжает активно путешествовать. Она выступала в Израиле, Германии и даже Аргентине. А на днях оперная дива оказалась во Франции. Она удивила фанатов, представ с каре.
Если в начале зимы Анна смогла провести время дома в Вене, то теперь у нее начались гастроли. Однако в Париж она приехала со своей сестрой Натальей. 13 декабря они отправились на прогулку по самому романтичному городу. Артистка успела взять с собой теплые вещи.
Нетребко щегольнула на променаде в пуховике-коконе, который в моде в торой сезон. Наряд цвета шоколада она дополнила пуховым платком. А вот ее сестра была в стеганом пальто и вязаном берете.
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Анна Нетребко с сестрой. Фото: соцсети звезды
Анна является известной модницей. Она не могла отказаться от меховых варежек. К слову, 51-летняя певица с собой носила плюшевую обезъянку.
«Париж… Солнце, я и Марульо», – написала звезда.
Она спрятала свою прическу. Поклонники заподозрили, что артистка не стриглась, а просто была в парике. Ее зимний образ многих восхитил. «Красотища! Несмотря на холод, столько солнца!», «Мой эталон моды», «Прям русская душечка», — стали писать подписчики.