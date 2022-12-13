В русском стиле: Анна Нетребко в остромодном пуховике-коконе и зимнем платке предстала с сестрой в Париже

Если в начале зимы Анна смогла провести время дома в Вене, то теперь у нее начались гастроли. Однако в Париж она приехала со своей сестрой Натальей. 13 декабря они отправились на прогулку по самому романтичному городу. Артистка успела взять с собой теплые вещи.

Нетребко щегольнула на променаде в пуховике-коконе, который в моде в торой сезон. Наряд цвета шоколада она дополнила пуховым платком. А вот ее сестра была в стеганом пальто и вязаном берете.

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