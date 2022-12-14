«Я выдержала все»: Волочкова получила серьезную травму на репетиции шоу

Поклонники балерины Анастасии Волочковой обеспокоены: на днях дива получила серьезную травму во время репетиции спектакля! Как известно, звезда успевает посвящать время и бурной личной жизни, и любимой работе. Но в этот раз что-то пошло не по плану.
У Анастасии начался гастрольный тур по городам России со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». В постановке артистка не только танцует, но и демонстрирует сложные трюки. Одна из репетиций закончилась для Волочковой неудачно.
Дива рассказала, что получила серьезную травму руки, сорвавшись с полотен. По словам танцовщицы, у нее на локте огромная гематома. Однако артистка решила не отменять шоу, чтобы не расстраивать гостей.
«Я выдержала все, сейчас у меня, получается, большая такая травма», — объяснила Анастасия в беседе с Пятым каналом.
Волочкова подчеркнула, что репетиции грандиозного спектакля продолжались неделю. И это не первое повреждение балерины на сцене. На днях Анастасия опубликовала фотографию, на которой запечатлена окровавленная рука. Также артистка жаловалась на резкие боли в спине.
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Знаменитость очень волновалась, что не сможет играть в спектакле. Светской львице даже пришлось обращаться за помощью к массажисту, чтобы избавиться от боли в спине. Как отметила балерина, она получила положительный результат. Ее позвоночник буквально сразу пришел в норму, а дискомфорт после тренировок исчез.