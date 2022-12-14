«Я выдержала все»: Волочкова получила серьезную травму на репетиции шоу

Поклонники балерины Анастасии Волочковой обеспокоены: на днях дива получила серьезную травму во время репетиции спектакля! Как известно, звезда успевает посвящать время и бурной личной жизни, и любимой работе. Но в этот раз что-то пошло не по плану.

У Анастасии начался гастрольный тур по городам России со спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка». В постановке артистка не только танцует, но и демонстрирует сложные трюки. Одна из репетиций закончилась для Волочковой неудачно.

Дива рассказала, что получила серьезную травму руки, сорвавшись с полотен. По словам танцовщицы, у нее на локте огромная гематома. Однако артистка решила не отменять шоу, чтобы не расстраивать гостей.