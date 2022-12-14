Словно голливудская дива: Макеева поразила публику своим ярким образом на новогоднем шоу

Певица Анастасия Макеева для грандиозного новогоднего шоу в «Крокус Сити Холле» выбрала максимально праздничный наряд: кокетливое вечернее платье в пол, украшенное серебристыми и черными пайетками. Наряд на звезде смотрится изумительно, подчеркивая аппетитные формы. Красная помада, массивные серьги и укладка дополнили образ в стиле голливудской дивы.

Как рассказала исполнительница, Новый год она отметит в кругу семьи. Напомним, Макеева замужем за строителем Романом Мальковым почти два года. Общих детей у пары пока нет, но они планируют их завести. К слову, у мужчины есть четверо отпрысков от первого брака. Старший сын живет с ним в Москве, а младшие дети — с мамой в Америке.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».