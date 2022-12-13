Наталья Подольская в облегающем алом платье не скрыла округлившийся живот (видео)

Подольская в последнее время часто появляется на публике с мужем. Для выступлений она выбирает необычные образы. А вот 13 декабря певица собралась на новогоднюю съемку. Она покрасовалась в атласном алом платье миди и перчатках в тон. Аксессуары с жемчугом и туфли-лодочки дополнили лук. Однако наряд подчеркнул выпирающий животик звезды.

«А я люблю дресс-код! Всегда очень эффектно!» — заявила она.

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