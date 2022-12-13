Наталья Подольская в облегающем алом платье не скрыла округлившийся живот (видео)

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Каждый год она выпускает новые песни. При этом артистка построила крепкие отношения с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья: двухлетний Иван и семилетний Артемий. При этом певица признавалась, что не откажется завести еще одного ребенка.
Подольская в последнее время часто появляется на публике с мужем. Для выступлений она выбирает необычные образы. А вот 13 декабря певица собралась на новогоднюю съемку. Она покрасовалась в атласном алом платье миди и перчатках в тон. Аксессуары с жемчугом и туфли-лодочки дополнили лук. Однако наряд подчеркнул выпирающий животик звезды.
«А я люблю дресс-код! Всегда очень эффектно!» — заявила она.
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Наталья приехала на новогодние съемки. Она встретила Марию Погребняк и других светских львиц. Весь вечер артистка веселилась в приятной компании. А вот поклонники заподозрили ее в беременности. Многие отметили, что осенью на фото в бикини у нее был пресс.
Однако сама Подольская ранее признавалась, что порой балует себя вкусненьким. Не исключено, что она просто поправилась.