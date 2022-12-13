«Я же люблю свой организм»: Костенко высказалась о четвертом ребенке

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, ответила на один из самых популярных вопросов от поклонников: планирует ли звездная чета в ближайшее время родить еще одного ребенка?

Девушка в октябре прошлого года родила сына, которого назвали Алексеем. Кроме него в семье спортсмена есть еще две дочери — Милана и Ева. Сама звездная пара вместе уже более четырех лет. По словам Анастасии, третья беременность далась ей довольно тяжело, и она пор восстанавливается. При этом модель всегда говорит, что дети — это ее счастье, несмотря ни на что.

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Ответ на вопрос от фанатов пары девушка дала в видео, в котором снялась вместе с сыном Алексеем. Она поблагодарила одного из своих поклонников за то, что он назвал их семью примером. Также красотка подчеркнула, что в ближайшее время они не собираются заниматься зачатием еще одного малыша.