«Я же люблю свой организм»: Костенко высказалась о четвертом ребенке

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко, ответила на один из самых популярных вопросов от поклонников: планирует ли звездная чета в ближайшее время родить еще одного ребенка?
Девушка в октябре прошлого года родила сына, которого назвали Алексеем. Кроме него в семье спортсмена есть еще две дочери — Милана и Ева. Сама звездная пара вместе уже более четырех лет. По словам Анастасии, третья беременность далась ей довольно тяжело, и она пор восстанавливается. При этом модель всегда говорит, что дети — это ее счастье, несмотря ни на что.
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Ответ на вопрос от фанатов пары девушка дала в видео, в котором снялась вместе с сыном Алексеем. Она поблагодарила одного из своих поклонников за то, что он назвал их семью примером. Также красотка подчеркнула, что в ближайшее время они не собираются заниматься зачатием еще одного малыша.
По словам Костенко, говорить о четвертом ребенке еще рано, так как она еще не успела отдохнуть от предыдущей беременности.
«Пока мы не планируем. Я хочу отдохнуть. Все-таки три беременности. Я же люблю свой организм, правильно?» — с улыбкой сообщила экс-модель в сторис, а также отметила аккаунт супруга.
К слову, жена Тарасова не так давно рассказывала, что из-за материнства она чувствует себя разбитой. Она призналась, что «каждый день сражается за себя». Костенко не хочет постоянно сидеть дома с детьми, поэтому старается заниматься реализацией своего дела. В ее мечтах открыть женский клуб на базе спортивного проекта мужа «Родина Медиа». По задумке Костенко, там будут собираться жены и девушки футболистов.