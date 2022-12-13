Похудевшая Долина засветила экстремальное декольте на новогоднем празднике

Певица Лариса Долина, которая принимает участие в празднике «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле», удивила журналистов не только своим глубоким декольте, но и неожиданным заявлением. Дело в том, что она записала песню совместно со скандальным блогером Давой, бывшим парнем Ольги Бузовой.

Вся страна помнит конфликт между Долиной и блогершей Валей Карнавал. Джазовая дива раскритиковала деятельность девушки. Кумир миллионов подростков, конечно, отмалчиваться не стала. И пошло-поехало. А сегодня вдруг такая новость: дуэт Долиной с коллегой Карнавал по цеху.

«Записала дуэт с Давой. Блогер блогеру рознь. Он очень талантливый», — призналась Долина Teleprogramma.pro.

Артистка приехала на праздник в соблазнительном костюме из серебряных пайеток.