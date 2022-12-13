Похудевшая Долина засветила экстремальное декольте на новогоднем празднике

Певица Лариса Долина, которая принимает участие в празднике «Наш Новый год» в «Крокус Сити Холле», удивила журналистов не только своим глубоким декольте, но и неожиданным заявлением. Дело в том, что она записала песню совместно со скандальным блогером Давой, бывшим парнем Ольги Бузовой.
Вся страна помнит конфликт между Долиной и блогершей Валей Карнавал. Джазовая дива раскритиковала деятельность девушки. Кумир миллионов подростков, конечно, отмалчиваться не стала. И пошло-поехало. А сегодня вдруг такая новость: дуэт Долиной с коллегой Карнавал по цеху.
«Записала дуэт с Давой. Блогер блогеру рознь. Он очень талантливый», — призналась Долина Teleprogramma.pro.
Артистка приехала на праздник в соблазнительном костюме из серебряных пайеток.
В 67 лет артистка не перестает удивлять поклонников и коллег. Она смогла феноменально похудеть, сменила гардероб и теперь выступает даже в мини-платьях.
Десятого декабря в Москве состоялась премия «Золотой граммофон». На мероприятии собрались артисты. Многие отдали предпочтение нарядам в черном цвете — от Анны Семенович до Любови Успенской.
Долина тоже щегольнула на ковровой дорожке в черном платье. Она выбрала наряд макси по фигуре с бахромой. Наряд подчеркнул ее изящные формы. Она также сделала небрежную укладку.
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