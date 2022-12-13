Словно девочка: Валерия в коротком платье цвета Барби и мерцающих сапожках выступила на 72-летии Нелли Кобзон

А 13 декабря Валерия отправилась на праздник к Нелли Кобзон, которая отметила свое 72-летие. Примечательно, что певица выступила на сцене, выбрав молодежный лук. Она облачилась в мини-платье и жакет цвета Барби со стразами. Наряд визуально сделал ее ноги еще длиннее. Артистка лук дополнила гламурными сверкающими сапожками.

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