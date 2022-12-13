Агата Муцениеце в элегантном комбинезоне засветила свои «груди-яблочки» в Кремле: челюсть у всех отвисла

Агата Муцениеце уже давно покорила зрителей. В ее копилке десятки ролей. Недавно вышел фильм «Честный развод – 2» с ее участием. А некоторые знают ее как бывшую жену Павла Прилучного. Артистка после развода похудела и снова стала вести «Голос. Дети». Также она все чаще выбирает женственные наряды для выходов в свет.
Поклонники подозревают, что у Агаты появился возлюбленный. Все чаще она подчеркивает фигуру и хвастается букетами цветов. На этот раз актриса предстала в черном комбинезоне с открытыми плечами в Кремле. Силуэтный наряд не только подчеркнул ее точеную фигуру. Муцениеце обнажила упругий бюст, показав интимную родинку.
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Бывшая жена Прилучного посетила торжественную церемонию вручения премии «Знание». Агата отметила, что готова поддержать молодые дарования.
Многие поклонники были поражены тем, как роскошно выглядит артистка. Однако некоторых смутило ее откровенное декольте. «Ого, какая красотка», «Напомнили Джулию Робертс», «Вот это декольте! Челюсть отвисла», «В ложбинке можно утонуть» «Красоты не отнять», «Паша упустил лучшую», — стали писать в Сети.