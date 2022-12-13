Агата Муцениеце в элегантном комбинезоне засветила свои «груди-яблочки» в Кремле: челюсть у всех отвисла

Поклонники подозревают, что у Агаты появился возлюбленный. Все чаще она подчеркивает фигуру и хвастается букетами цветов. На этот раз актриса предстала в черном комбинезоне с открытыми плечами в Кремле. Силуэтный наряд не только подчеркнул ее точеную фигуру. Муцениеце обнажила упругий бюст, показав интимную родинку.

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