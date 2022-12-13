Диана Гурцкая рассказала, что приготовит на Новый год

Певица Диана Гурцкая рассказала о любимых семейных традициях в Новый год. Сегодня исполнительница принимает участие в шоу в «Крокус Сити Холле» вместе с другими звездными коллегами. Знаменитости делятся с журналистами своими планами на ближайшие праздники.

«На новогоднем столе помимо оливье у нас будут сациви, чурчхела, козинаки. Я люблю это время. Мы собираемся вместе. Идем на «Щелкунчика» в Большой театр», — отметила Гурцкая Teleprogramma.pro.