Диана Гурцкая рассказала, что приготовит на Новый год

Певица Диана Гурцкая рассказала о любимых семейных традициях в Новый год. Сегодня исполнительница принимает участие в шоу в «Крокус Сити Холле» вместе с другими звездными коллегами. Знаменитости делятся с журналистами своими планами на ближайшие праздники.
«На новогоднем столе помимо оливье у нас будут сациви, чурчхела, козинаки. Я люблю это время. Мы собираемся вместе. Идем на «Щелкунчика» в Большой театр», — отметила Гурцкая Teleprogramma.pro.
Ранее самая скромная певица российской эстрады впервые сфотографировалась без очков в образе роковой женщины. Гурцкая примерила на себя кожаный брючный костюм с открытой спиной и цепи. Образ подчеркнула прическа помпадур и броский макияж. Знаменитые подруги не признали артистку.
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